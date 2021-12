Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic: annulation d'actions auto-détenues information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 13:07









(CercleFinance.com) - Bic annonce qu'au cours de sa séance du 9 décembre, son conseil d'administration, faisant usage de l'autorisation donnée par les actionnaires, a décidé de procéder à une réduction du capital par annulation de 717.928 actions auto-détenues à effet du 21 décembre.



A l'issue de ces opérations, le capital social du groupe de papeterie, rasoirs et briquets jetables s'élèvera à 170,7 millions d'euros, divisé en 44.677.929 actions de 3,82 euros de nominal, entièrement libérées.





