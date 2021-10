Bic affirme que la hausse du coût des intrants sera plus que compensée par son plan stratégique

(AOF) - Bic a réalisé un bénéfice net de 1,28 euro par action au troisième trimestre 2021, contre 1,05 euro l'an passé à la même époque. La marge d'exploitation ajusté a en revanche reculé de 1,7 point pour tomber à 17,2%, alors que le chiffre d'affaires a affiché une croissance de 8,2% (+5% en comparable) à 478 millions d'euros. Sur neuf mois, les ventes atteignent 1,395 milliard d'euros, en hausse de 14,6% en publié et 16,1% en comparable.

"Les résultats du troisième trimestre sont excellents et ont dépassé nos propres attentes dans un environnement commercial difficile, malgré une base de comparaison défavorable, s'est réjoui Gonzalve Bich, le Directeur Général du groupe. Ils reflètent les retombées tangibles et durables des choix organisationnels et stratégiques que nous avons faits il y a 18 mois avec la mise en place de nos plans Invent the future et Horizon".

Le fabricant de stylo, rasoirs briquets jetables prévoie désormais sur l'exercice 2021 une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 14% à taux de change constants.

"Le quatrième trimestre sera affecté par l'augmentation des coûts des matières premières, du fret et de la distribution, prévient toutefois le groupe. Pour l'ensemble de l'année, la hausse du prix des matières sera plus que compensée par l'amélioration de l'efficacité industrielle, les économies réalisées dans le cadre de notre plan Invent the Future et la gestion rigoureuse des dépenses".

"Malgré la constitution de stocks stratégiques pour protéger les approvisionnements et les livraisons en 2022, l'objectif de Free Cash Flow pour l'année 2021 reste supérieur à 200 millions d'euros".

