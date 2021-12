Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic: adhésion à l'UN Global Compact information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - Bic annonce son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies (UN Global Compact), la plus grande initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale et de développement durable, regroupant plus de 12.000 entreprises dans 160 pays.



Le groupe rendra compte chaque année de l'état d'avancement des progrès réalisés sur les 10 principes du Global Compact relatifs au respect des Droits Humains, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption.



Bic franchira une nouvelle étape en matière de développement durable en 2022 et dévoilera sa feuille de route en matière de réduction des émissions de CO2 lors de sa prochaine AG annuelle des actionnaires, le 18 mai 2022.





