BIC abaisse son dividende et suspend les rachats d'actions

(AOF) - Bic a abaissé d'un euro à 2,45 euros son dividende 2019 et suspendu son programme de rachat d'actions afin de préserver son cash flow face à l'impact du coronavirus. Un contrôle strict des coûts, des besoins en fonds de roulement et des investissements industriels a été mis en place. Bic rappelle que sa situation financière reste solide avec une position nette de trésorerie légèrement supérieure à 170 millions d'euros à la mi-mars. Le groupe a confirmé son accès à la liquidité avec ses partenaires bancaires historiques.

Biens de consommation

Dans un environnement réglementaire de plus en plus étoffé, les groupes communiquent davantage sur leurs actions, notamment l'allégement des emballages. Nivea s'est fixé pour objectif d'intégrer 25% de contenants recyclés dans ses gammes vendues en Europe d'ici à 2025.

Beaucoup de marques proposent désormais des écorecharges. Ces sachets souples sont fabriqués à partir d'un film beaucoup plus fin qu'une paroi de flacon. En moyenne, un sachet de ce type permet d'économiser entre 70 et 80 % de plastique par rapport à un flacon. Toutefois cette recharge n'est pas recyclée, tout comme les tubes et les packagings de maquillage.

Les marques contribuent également au développement de nouvelles technologies de recyclage. Ainsi, L'Oréal a participé à l'augmentation de capital réalisé par Carbios, société française qui développe des procédés enzymatiques pour la biodégradation et le biorecyclage des plastiques. L'Occitane a, elle, conclu un partenariat avec Loop Industries, qui a développé un procédé breveté de recyclage chimique des plastiques.