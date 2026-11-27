Le logo du BHV, sur la façade du siège historique du grand magasin, le Bazar de l'Hôtel de Ville, dans le centre de Paris, le 3 novembre 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )

En redressement judiciaire, le BHV Marais fait l'objet de "plusieurs" offres de reprise qui seront examinées le 18 décembre par le tribunal des activités économiques de Paris, a indiqué vendredi la direction du grand magasin, assurant "travailler le financement d'un plan de continuation".

"La direction du BHV a pris connaissance ce jour des offres de reprise déposées par plusieurs candidats", a-t-elle annoncé dans un communiqué, sans en préciser ni la nature ni le nombre.

Décidé début novembre, le placement en redressement judiciaire du BHV permet d'ouvrir une période d'observation de six mois, renouvelable six mois. Le tribunal peut autoriser la direction à continuer son activité (plan de redressement), choisir un repreneur (plan de cession) ou liquider la société (liquidation judiciaire).

Une source proche du dossier a évoqué auprès de l'AFP trois offres et une lettre d'intention, parmi lesquelles celle d'Emilie Auvray, cofondatrice des boutiques L'Appartement français, aux côtés de Charles Huet, cofondateur de la carte-cadeau locale La carte française.

Les deux entrepreneurs avaient officialisé début novembre un projet de reprise partielle du BHV pour en faire un "Grand magasin du made in France" et sauver 250 emplois sur 660.

S'y ajoutent, selon la source proche du dossier, une offre portée par Cédric Meston, l'entrepreneur qui a repris en octobre la verrerie Duralex, une autre, révélée par les Échos, de la société d'investissement Audentes Participations, et une lettre d'intention de la société Retail Engineering.

Pour la direction du BHV, "le dépôt de ces offres témoigne de la pertinence d'un projet centré sur la maison, de la solidité des fondamentaux du magasin, et de la nécessité d'un alignement avec le bailleur", le fonds canadien Brookfield.

La direction "continue à travailler le financement d'un plan de continuation" sur "ces fondamentaux", qu'elle présentera le 18 décembre au tribunal, assure-t-elle.

Fermé depuis une dizaine de jours pour des questions d'assurance et de travaux de mise en conformité, le BHV Marais devrait rouvrir la semaine prochaine, selon une source proche du dossier, après un avis favorable du comité de sécurité dépêché sur place vendredi.

Déserté par les marques en raison de nombreux impayés et/ou d'un partenariat controversé avec le géant de la mode asiatique Shein, le BHV avait été cédé à perte en juin à certains de ses dirigeants par l'entrepreneur Frédéric Merlin, qui l'avait racheté aux Galeries Lafayette en 2023.