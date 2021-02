Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BHP : salué pour son dividende semestriel Cercle Finance • 16/02/2021 à 16:08









(CercleFinance.com) - BHP s'adjuge près de 3% à Londres, la compagnie minière ayant dévoilé au titre de son premier semestre 2020-21 un profit attribuable sous-jacent en hausse de 16% à 6,04 milliards de dollars, globalement conforme aux attentes. 'BHP a publié un EBITDA sous-jacent de 14,7 milliards de dollars, en ligne avec le consensus, et un solide ROCE de 24%', rappelle Bank of America, qui attendait pour sa part un EBITDA sous-jacent de 14,6 milliards. 'Cependant, l'élément le plus marquant réside dans un dividende intérimaire de 101 cents (soit un taux de distribution de 85%), bien au-dessus du consensus de 84 cents', souligne le broker qui reste à 'achat' sur le titre avec un objectif de cours de 3000 pence.

Valeurs associées BHP GRP LSE +1.35%