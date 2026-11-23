Le géant minier australien BHP dévoile un ambitieux programme d'investissement pour doubler sa production de cuivre en Australie-Méridionale d'ici 2040. Une opération stratégique qui confirme son repositionnement vers un métal devenu incontournable pour l'électrification et le développement de l'intelligence artificielle.

BHP, l'un des premiers groupes miniers mondiaux, prévoit d'investir entre 13,6 et 17,4 MdsUSD pour porter sa production annuelle de cuivre en Australie-Méridionale à 650 000 tonnes d'ici 2040, contre environ 290 000 à 320 000 tonnes prévues par le groupe pour 2027 dans son rapport annuel. La décision finale d'investissement est attendue au premier semestre 2027.

Le projet concerne principalement le complexe minier d'Olympic Dam, ainsi que les sites de Carrapateena et Prominent Hill. Il prévoit notamment l'extension des capacités de traitement et de raffinage, ainsi que l'introduction de nouvelles techniques d'extraction souterraine destinées à réduire les coûts d'exploitation.

Une montée en puissance progressive

Le développement s'effectuerait en deux étapes, avec un premier objectif de production d'environ 500 000 tonnes par an, avant d'atteindre 650 000 tonnes à l'horizon 2040. À terme, les opérations australiennes pourraient ainsi atteindre une capacité de production comparable à celle attribuable à BHP dans la mine d'Escondida, au Chili, la plus grande mine de cuivre au monde.

L'investissement permettrait également d'accroître d'environ 50% la production d'uranium du complexe, pour atteindre 5 000 à 6 000 tonnes par an. L'or et l'argent constituent d'autres sous-produits valorisables, susceptibles d'améliorer la rentabilité des opérations.

Le cuivre, nouveau moteur de croissance

Cette annonce s'inscrit dans la stratégie de diversification de BHP, historiquement très exposé au minerai de fer. Le groupe ambitionne de porter sa production mondiale de cuivre à environ 2 millions de tonnes par an d'ici 2035, l'Australie-Méridionale devant contribuer à près d'un tiers de l'augmentation de sa production sur cette période.

Cette offensive répond à une demande structurelle soutenue par les réseaux électriques, les énergies renouvelables et les centres de données. Le groupe entend financer son expansion grâce aux flux de trésorerie générés par ses activités cuprifères, estimés à 35 MdsUSD cumulés d'ici 2035.

L'annonce semble avoir été bien accueillie par les investisseurs. Le titre BHP Group Limited a clôturé en hausse de 2,18% à la Bourse de Sydney (ASX), à 52,52 AUD. L'action est également cotée à Londres, où les investisseurs pourront à leur tour réagir à ces nouvelles ambitions.