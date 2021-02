Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BHP : hausse de 16% du profit sous-jacent semestriel Cercle Finance • 16/02/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - BHP dévoile au titre de son premier semestre 2020-21 (clos fin décembre) un profit attribuable sous-jacent en hausse de 16% à 6,04 milliards de dollars, soit un BPA de 119,4 cents, globalement conforme aux attentes des analystes. La compagnie minière anglo-australienne a vu son EBITDA sous-jacent s'accroitre de 21% à 14,7 milliards, soit une marge de 59%, avec une performance opérationnelle sous-jacente solide, dont notamment une production record chez Western Australia Iron Ore (WAIO). Le conseil d'administration de BHP a décidé de proposer un dividende semestriel de 1,01 dollar par action (soit 5,1 milliards de dollars), représentant donc un ratio de distribution de 85% sur une base sous-jacente.

