BHP: deux nomination dans l'équipe de direction

(CercleFinance.com) - En marge de ses résultats annuels, BHP fait part deux changements à son équipe de direction qui entreront en vigueur le 1er octobre, à savoir les nominations d'Edgar Basto comme chief operating officer et de Geraldine Slattery comme présidente pour l'Australie.



En tant que COO, Edgar Basto sera responsable de la transformation continue de BHP grâce à l'intégration du système d'exploitation de BHP et des fonctions mondiales de performance et d'amélioration, de santé, sécurité et environnement.



Président de Minerals Australia depuis mai 2020, il possède plus de 30 ans d'expérience dans l'ensemble des activités minérales de BHP, notamment en tant que président des deux plus grands actifs du groupe : Western Australia Iron Ore et Escondida.



En tant que présidente de l'Australie, Geraldine Slattery sera responsable des opérations australiennes du groupe. De mars 2019 jusqu'à la finalisation de la fusion de Woodside en juin de cette année, elle a été présidente des activités de pétrole au niveau mondial.