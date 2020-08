Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BHP : des changements à la direction Cercle Finance • 18/08/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - BHP fait part d'un renforcement de son équipe de direction avec la création de deux nouveaux postes de directeur technique et de directeur du développement, confiés respectivement à Laura Tyler et à Johan van Jaarsveld, à partir du 1er septembre. La compagnie minière et pétrolière annonce aussi les nominations de Ragnar Udd comme président mineraux Amériques et de Caroline Cox comme directrice des affaires externes, nominations qui prendront effet le 1er novembre. Le groupe anglo-australien rappelle aussi que Peter Beaven restera son directeur financier jusqu'au 30 novembre prochain, et que David Lamont lui succèdera donc dans cette fonction le 1er décembre.

