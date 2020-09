Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BHP : dans le vert avec un relèvement de broker Cercle Finance • 16/09/2020 à 15:57









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Londres, BHP avance de près de 1% avec des propos de Jefferies qui relève sa recommandation sur le titre du groupe anglo-australien de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 1750 à 2200 pence. Dans sa note de recherche, le broker met en avant le mix de matières premières, la valorisation et un rendement de dividende supérieur à 5%, alors même que l'on se situe selon lui 'en pleine reprise cyclique dans le secteur minier'.

Valeurs associées BHP GRP LSE +0.41%