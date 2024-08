Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BHP: dans le vert après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - BHP gagne plus de 1% à Londres, après la publication par le groupe minier anglo-australien de résultats légèrement supérieurs aux attentes au titre de son second semestre comptable (clos fin juin), selon Oddo BHF.



A un peu plus de 15,1 milliards de dollars, son EBITDA sous-jacent a augmenté de 3% en comparaison annuelle pour ressortir en ligne avec le consensus, tandis que son profit attribuable s'est accru de 8% à 6,97 milliards, soit 3% au-dessus du consensus.



Selon Oddo BHF, la légère amélioration de l'EBITDA sous-jacent 'reflète des prix de matières premières plus élevés (essentiellement le cuivre) et de meilleurs taux de change, compensant des volumes un peu plus bas et des coûts contrôlables plus élevés'.





