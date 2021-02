Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BHP : dans le rouge avec une dégradation de broker Cercle Finance • 02/02/2021 à 15:45









(CercleFinance.com) - BHP recule de près de 1% à Londres, sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Credit Suisse de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours rehaussé de 19 à 21 livres sterling, affichant désormais une préférence pour son pair Rio Tinto. Le broker relève de 25-40% ses attentes d'EBITDA pour BHP sur les trois prochaines années, en raison de prévisions de prix pour le minerai de fer rehaussées d'environ 45% sur cette période 'du fait de meilleurs fondamentaux offre/demande'.

Valeurs associées BHP GRP LSE -1.26%