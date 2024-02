Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BHP: dans le rouge après une chute des résultats semestriels information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - BHP recule de plus de 2% à Londres, après la publication d'un bénéfice net part du groupe en chute de 86% à 927 millions de dollars pour son premier semestre 2023-24, malgré des revenus en hausse de 6% à plus de 27,2 milliards.



La compagnie minière anglo-australienne va distribuer à la fin du mois de mars un acompte sur dividendes de 72 cents par action au titre de cette période, à comparer à 90 cents par action pour les six premiers mois de l'exercice précédent.



Si ces résultats ressortent en ligne avec les attentes selon Oddo BHF, ce dernier reste à 'sous-performance' sur BHP, mentionnant 'une valorisation élevée par rapport aux pairs, une probable poursuite de l'ajustement des prix du fer et des difficultés dans le nickel'.





