BHP conclut un accord de financement de 2 milliards de dollars avec le GIP pour le réseau électrique WAIO

Le groupe BHP BHP.AX a déclaré mardi que le fonds Global Infrastructure Fund (GIP), détenu par BlackRock BLK.N , investirait 2 milliards de dollars dans le réseau électrique intérieur de Western Australia Iron Ore (WAIO) en échange d'une participation minoritaire.

Les deux entreprises formeront une entité dans laquelle BHP détiendra 51 % des parts et GIP les 49 % restants. BHP paiera à l'entité un tarif lié à sa part de l'énergie intérieure de WAIO sur une période de 25 ans.

BHP, la plus grande société minière cotée au monde, conservera le contrôle opérationnel total de WAIO, y compris de son infrastructure électrique intérieure.

"Cet accord est un exemple de l'approche disciplinée de BHP en matière de gestion de portefeuille de capitaux", a déclaré Vandita Pant, directrice financière, dans un communiqué.

"Il renforce la flexibilité de notre bilan, soutient la création de valeur à long terme et améliore la valeur actionnariale de BHP", a-t-elle ajouté.

L'accord intervient alors que les sociétés minières cherchent de nouveaux moyens de dégager des capitaux des investissements dans les infrastructures et que les investisseurs sont à la recherche d'actifs à long terme présentant peu de risques et offrant des rendements réguliers.

Simon Trott, directeur général de Rio Tinto RIO.AX , a déclaré la semaine dernière que le premier producteur mondial de minerai de fer avait identifié un certain nombre d'actifs qu' il n'avait pas besoin de posséder , et qu'il chercherait des options, y compris des partenariats et des cessions de ces actifs .

L'accord avec le GIP n'affectera pas les accords de coentreprise existants de BHP, a déclaré la société australienne dans un communiqué.