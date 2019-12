BFT IM recommande de conserver une exposition aux actifs risqués

(AOF) - Dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale, l'année 2020 sera marquée par la poursuite des politiques monétaires accommodantes tant aux Etats-Unis qu'en Europe, estiment Laurent Gonon, directeur des gestions, et Mabrouk Chetouane, directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Selon eux, le soutien sans faille des banques centrales plaide malgré tout pour rester exposer aux actifs risqués, actions et crédit en tête, tout en privilégiant l'Europe qui profite d'une croissance économique qui devrait rester stable et de la solidité des fondamentaux de ses entreprises.

Les multiples incertitudes politiques, à l'image du calendrier électoral américain et de ses possibles implications sur le plan externe, incitent toutefois à la prudence et à la sélectivité, précise BFT IM.