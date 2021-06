BFT IM lance le fonds BFT Sélection Rendement 2027 Réduction Carbone

Gilles Guez, Directeur général de BFT IM, déclare : " Ce fonds innovant vient compléter notre gamme " buy and watch " avec une dimension extra financière forte qui contribue à la lutte contre les changements climatiques et illustre l'ambition de BFT IM d'accompagner ses clients avec des solutions d'investissement responsables.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.