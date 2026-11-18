Jeff Bezos, fondateur et président d’Amazon AMZN.O , a déclaré avoir joué un rôle déterminant dans le choix de l’acteur de "Batman", Robert Pattinson, pour incarner le personnage emblématique de James Bond au cinéma.

Bezos s’est exprimé mardi lors de la conférence « Silicon Valley & The World » organisée par Semafor , au lendemain de l’annonce par la société de la nomination de Robert Pattinson au poste de prochain 007. Il a expliqué qu’Amazon avait réduit une liste de candidats potentiels et fait passer des auditions à cinq acteurs en leur demandant de jouer trois scènes en costume complet sur des plateaux de tournage.

"J’ai été très impliqué", a déclaré Bezos. "Nous nous sommes réunis vendredi pour passer quelques heures à visionner tous les essais et à les passer en revue."

La franchise Bond — qui met en scène un agent secret britannique connu pour son charme, ses smokings sur mesure et son penchant pour les martinis "secoués, pas remués" — figure parmi les plus longues et les plus rentables de l’histoire d’Hollywood.

Bezos a déclaré qu’il était évident que Pattinson avait "quelque chose de spécial".

"Au départ, je dirais que nous avions un léger a priori contre lui, simplement parce qu’il est déjà tellement célèbre", a expliqué Bezos. "Nous nous sommes dit, en quelque sorte, que nous devrions peut-être choisir quelqu’un d’un peu moins connu. Mais lors des auditions, c’était tellement évident. C’est lui, James Bond."

Pattinson, âgé de 40 ans, a fait ses débuts au grand écran dans "Harry Potter et la Coupe de feu" en 2005 et a ensuite joué dans des films tels que "La saga Twilight ", " La Cité perdue de Z" et "Tenet".

Plus d’une vingtaine de films de James Bond ont été sortis à ce jour. Le prochain film sera la première aventure de James Bond produite par Amazon MGM Studios, qui a pris le contrôle créatif de la franchise cinématographique dans le cadre d’une nouvelle coentreprise conclue en 2025 avec Michael Wilson et Barbara Broccoli, détenteurs de longue date des droits.