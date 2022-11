Beyond Meat : une activité au ralenti causée par une perte nette de 22,5%

(AOF) - Beyond Meat a enregistré hier une perte nette plus importante que prévu au troisième trimestre en raison d'une hausse des coûts de transport et des matières premières qui ont pesé sur sa marge. Le spécialiste de la "viande végétale" s'attend à une poursuite du ralentissement de la demande de ses produits. Ainsi, ses revenus nets se sont élevés à 82,5 millions de dollars, soit une baisse de 22,5 % d'une année sur l'autre. Le groupe affiche une perte de 14,8 millions de dollars de son bénéfice brut, soit une marge brute de -18,0 % des revenus nets.

La marge brute a subi un impact négatif d'environ 7,2 millions de dollars.

Le président de Beyond Meat, Ethan Brown, a déclaré: "Comme nous l'avons partagé le mois dernier, Beyond Meat se tourne vers un modèle de croissance durable, mettant l'accent sur la réalisation d'opérations positives de flux de trésorerie au cours du second semestre 2023. Cette transition est conçue pour renforcer notre activité à court terme, car l'inflation record continue de poser un défi pour notre marque. Notre objectif à long terme est d'être un fournisseur majeur de protéines dans l'industrie de la viande.

Pour cela, le producteur de substituts de viande de Los Angeles fixe ses objectifs malgré cette cette forte baisse des revenus. Il va mettre en œuvre des mesures agressives de toute urgence pour avoir un impact positif avec 3 actions clés : une réduction significative des charges d'exploitation ; une concentration accrue sur les activités de gestion des stocks relutives pour les flux de trésorerie ; et des programmes de vente et de marketing étroitement axés sur les opportunités et les segments qui trouvent le juste équilibre entre la croissance à court terme et des opportunités précieuses à long terme ".

