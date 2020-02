BEYOND MEAT: un quatrième trimestre 2019 sans saveur

(AOF) - Beyond Meat a rendu une copie mitigée au titre de ses résultats du quatrième trimestre 2019. Ainsi, le producteur de viande à partir de plantes a réalisé une perte nette de 0,5 million de dollars sur la période, ou -1 cent par action, contre une perte nette de 7,5 millions de dollars, ou -1,10 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet visait un bénéfice net de 1 cent par action.

Pour sa part, le chiffre d'affaires ressort à 98,5 millions de dollars au quatrième trimestre 2019 (+212%), ce qui se révèle supérieur aux prévisions du marché (81,2 milliards).

