Beyond Meat : suppression de 200 emplois et prévisions revues à la baisse au menu

(AOF) - Beyond Meat, le groupe agroalimentaire vegan, a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison de l'accélération de l'inflation et a annoncé la suppression d'environ 200 emplois, soit 19% de ses effectifs. Le groupe perdait plus de 10% en avant-Bourse. La firme californienne s'attend à ce que le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année se situe dans une fourchette d'environ 400 à 425 millions de dollars, alors que les prévisions précédentes se situaient entre 470 et 520 millions de dollars.

Le ralentissement de la demande s'explique en partie par le fait que les consommateurs cherchent des options plus économiques pour faire face à la hausse des prix.

"Nous réduisons considérablement nos dépenses et nous nous concentrons sur un ensemble de priorités de croissance clés", a déclaré le directeur général Ethan Brown.

Les licenciements devraient permettre d'économiser environ 39 millions de dollars au cours des 12 prochains mois.

Beyond Meat, qui comptait environ 1 100 employés à la fin de l'année dernière, prévoit que la réduction des effectifs sera terminée d'ici la fin de l'année.

