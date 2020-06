Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beyond Meat : le titre grimpe après une note de Credit Suisse Cercle Finance • 17/06/2020 à 16:35









(CercleFinance.com) - L'action du producteur de substituts de viande Beyond Meat progresse de plus de 7% mercredi à Wall Street après un relèvement d'objectif de cours des analystes de Credit Suisse, qui visent désormais 142 dollars sur la valeur. Le bureau d'études, qui reste toutefois 'neutre' sur le titre, indique avoir également relevé ses prévisions de chiffre d'affaires sur le spécialiste des burgers végétaux pour 2020 et 2021 pour désormais les porter au-dessus de celles du consensus. 'Contrairement à ce que nous envisagions initialement, Beyond pourrait bien faire figure de grand gagnant de la pandémie à court terme en raison de la forte demande pour ses produits au sein du secteur de la distribution et à plus long terme en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour la nourriture sainte', explique le broker. Credit Suisse fait valoir qu'une récente étude a montré que le nombre de personnes revendiquant une nourriture saine a grimpé de 20% depuis le début de l'épidémie, les consommateurs cherchant visiblement à doper leur capacité de résistance face à la maladie.

Valeurs associées BEYOND MEAT NASDAQ +8.81%