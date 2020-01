BEYOND MEAT : le partenariat avec MC DONALD'S se prolonge

(AOF) - Impossible Foods abandonne la course pour fournir des steaks et saucisses vegans à McDonald's, a révélé Reuters. Le groupe américain n'a pas les capacités de suivre la demande du géant mondial de la restauration rapide. Une bonne nouvelle pour son concurrent américain Beyond Meal. En revanche ce dernier a assuré qu'il pourrait, lui, suivre la cadence imposée par McDonald's. En septembre dernier, McDo a lancé une phase de test de 12 semaines au Canada sur les steaks de Beyond Meal. Si les résultats du test sont inconnus, McDo a décidé de prolonger l'expérience, a précisé Reuters.