Beyond Meat en baisse après le report de la publication de ses résultats trimestriels

3 novembre - ** Les actions du fabricant de fausse viande Beyond Meat BYND.O ont baissé d'environ 9 % à 1,51 $ avant le marché.

** La société retarde la publication de ses résultats du troisième trimestre car elle a besoin de plus de temps pour quantifier les charges de dépréciation liées à certains de ses actifs.

** BYND publiera ses résultats trimestriels le 11 novembre, au lieu du 4 novembre comme prévu précédemment.

** "Pas encore en mesure de quantifier raisonnablement le montant", déclare la société.

** Vendredi, la société a annoncé des revenus trimestriels préliminaires supérieurs aux estimations.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 60 % depuis le début de l'année.