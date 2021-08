Beyond Meat creuse ses pertes et déçoit les attentes au second trimestre

(AOF) - Beyond Meat a publié une perte de 19,65 millions de dollars au second trimestre 2021, soit 31 cents par action, après une perte de 10,2 millions d'euros, ou 16 cents par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet anticipait une perte de 23 cents par action. Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 32% à 149,4 millions de dollars, contre 141 millions attendus. Le groupe agroalimentaire, spécialiste des substituts de viande, s'inquiète du retour insuffisant des consommateurs dans les lieux de restauration face à l'avancée du variant Delta.

Le groupe a ainsi émis des réserves face aux incertitudes actuelles, qui pourraient se traduire par un revenu de 120 à 140 millions de dollars au troisième trimestre, soit nettement moins que les 152,9 millions de dollars prévus par FactSet.

