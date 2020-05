BEYOND MEAT bat le consensus

(AOF) - Beyond Meat poursuit son essor dans le sillage de celui des végétariens. Le fabricant de viandes végétales a réalisé au premier trimestre 2020 un bénéfice net de 1,8 million de dollars, ou 3 cents par action, contre une perte de 6,6 millions, ou -95 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a flambé de 141% à 97,1 millions. Les analystes tablaient sur une perte de 7 cents et sur un chiffre d'affaires de 88,8 millions.

Depuis son introduction en Bourse à 25 dollars par titre il y un an, le groupe a vu sa capitalisation multiplié par quatre.

