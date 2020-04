Bettina Ducat rejoint le groupe Primonial en tant que Directrice Générale Déléguée en charge de l'Asset Management et Directrice Générale de La Financière de l'Echiquier

Primonial annonce aujourd'hui la nomination de Bettina Ducat en tant que Directrice Générale Déléguée en charge de l'Asset Management et Directrice Générale de La Financière de l'Echiquier (LFDE).

Bettina Ducat aura notamment pour mission d'accélérer l'internationalisation de la marque LFDE et d'intensifier la conception et le développement de solutions financières innovantes afin de consolider le positionnement de Primonial en tant que leader indépendant européen de la gestion d'actifs.

Bettina Ducat travaillera en étroite collaboration avec Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué de LFDE en charge des gestions, et Bertrand Merveille, Directeur Général Délégué en charge du développement Retail.

Bettina Ducat prendra ses fonctions le 1er juillet 2020 et reportera à Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial et Président du conseil d'administration de La Financière de l'Echiquier.

Stéphane Vidal déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Bettina au sein du groupe Primonial et à la tête de La Financière de l'Echiquier. Bettina est une femme de convictions, dotée d'un grand leadership. Son importante expérience des métiers de gestion d'actifs, notamment en matière de développement international, sera un atout indéniable dans la mise en œuvre de notre stratégie de déploiement de l'offre LFDE.

Je tiens à saluer l'engagement d'Olivier de Berranger et de Bertrand Merveille qui ont tous les deux fait preuve durant la période d'intérim d'un sens des responsabilités allant bien au-delà de leurs fonctions techniques respectives. Je suis persuadé du succès de cette équipe et de La Financière de l'Echiquier dans les mois et années à venir. »



Biographie de Bettina Ducat

Diplômée de l'EM Lyon, Bettina Ducat a débuté sa carrière en 2001 en tant que consultante en stratégie pour Accenture. Elle a rejoint AXA Investment Managers en 2006 en tant que responsable commerciale pour les institutions financières et les assureurs au sein de l'équipe distribution puis responsable de l'ensemble de l'équipe (à partir de 2009). Début 2012, elle est nommée responsable de la Distribution pour la région France, Europe du Sud et Moyen-Orient, avant de devenir en 2014 responsable mondiale du développement des produits et des segments clients Distribution et Institutionnels. Elle rejoint le Management Board en 2018 et prend la direction de la distribution Monde au sein d'AXA IM en janvier 2019.



A propos du groupe PRIMONIAL

Primonial, leader indépendant en gestion de patrimoine et en asset management, propose une gamme complète de solutions d'épargne investies dans un large éventail de classes d'actifs, en architecture ouverte. Le groupe Primonial intervient principalement dans les domaines de l'Assurance vie, de l'Asset Management et de l'Immobilier, en s'appuyant sur des équipes d'investissement reconnues pour leur expertise.

Avec plus de 45 milliards d'euros d'actifs gérés ou conseillés, le groupe Primonial déjà présent dans plusieurs pays affirme son empreinte européenne.

Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2019 :

Collecte brute : 11,39 milliards d'euros

Encours : 45,13 milliards d'euros d'actifs gérés ou conseillés

Effectifs : 946 collaborateurs



A propos de LFDE

Créée en 1991, La Financière de l'Echiquier (LFDE) est l'une des premières sociétés de gestion entrepreneuriales de France avec plus de 9 milliards d'euros d'encours sous gestion et une équipe de plus de 130 salariés. Son métier : la gestion d'épargne et de placements financiers pour le compte de clients particuliers, de conseillers en gestion de patrimoine et d'institutionnels. Filiale du groupe Primonial, LFDE est également présente en Italie, Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, ainsi qu'au Benelux. Données au 31.12.2019

