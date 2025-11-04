 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 057,00
-0,78%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Beta Technologies évaluée à 7,4 milliards de dollars : les actions ouvrent à plat pour leurs débuts à la Bourse de New York
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 19:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le fabricant d'avions électriques Beta Technologies BETA.N a été évalué à 7,44 milliards de dollars après que ses actions ont ouvert à plat lors de leurs débuts à la Bourse de New York mardi, signalant la prudence des investisseurs face à une fermeture prolongée du gouvernement américain.

Après que les tarifs douaniers du président américain Donald Trump ont sabordé les introductions en bourse au début de l'année, le retour triomphal des premières ventes d'actions est maintenant mis à l'épreuve par une impasse partisane à Washington.

La Securities and Exchange Commission fonctionne à un niveau squelettique avec des restrictions assouplies permettant aux cotations d'aller de l'avant, ce qui, selon les analystes , peut aliéner les investisseurs en raison d'un risque plus élevé ou d'une transparence insuffisante.

L'action de la société a ouvert à 34 dollars l'unité, au même niveau que le prix de l'offre.

Lundi, Beta a vendu 29,9 millions d'actions au-dessus de sa fourchette de prix de 27 à 33 dollars l'unité pour lever 1,01 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie, ce qui témoigne de l'appétit des investisseurs pour l'aviation à bas prix.

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank