Beta Technologies évaluée à 7,4 milliards de dollars : les actions ouvrent à plat pour leurs débuts à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le fabricant d'avions électriques Beta Technologies BETA.N a été évalué à 7,44 milliards de dollars après que ses actions ont ouvert à plat lors de leurs débuts à la Bourse de New York mardi, signalant la prudence des investisseurs face à une fermeture prolongée du gouvernement américain.

Après que les tarifs douaniers du président américain Donald Trump ont sabordé les introductions en bourse au début de l'année, le retour triomphal des premières ventes d'actions est maintenant mis à l'épreuve par une impasse partisane à Washington.

La Securities and Exchange Commission fonctionne à un niveau squelettique avec des restrictions assouplies permettant aux cotations d'aller de l'avant, ce qui, selon les analystes , peut aliéner les investisseurs en raison d'un risque plus élevé ou d'une transparence insuffisante.

L'action de la société a ouvert à 34 dollars l'unité, au même niveau que le prix de l'offre.

Lundi, Beta a vendu 29,9 millions d'actions au-dessus de sa fourchette de prix de 27 à 33 dollars l'unité pour lever 1,01 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie, ce qui témoigne de l'appétit des investisseurs pour l'aviation à bas prix.