BETA bondit après la divulgation de la participation d'Amazon
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 12:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions du fabricant d'avions électriques BETA Technologies BETA.N augmentent de 15,5 % à 19,4 $ avant le marché

** Le mardi, Amazon AMZN.O a fait état d'une participation de 11,8 millions d'actions ordinaires de classe A dans BETA - dépôt auprès de la SEC

** Le PT médian de huit courtiers couvrant le titre est de 38,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 40,6% depuis le début de l'année

