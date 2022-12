Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Best Buy: un analyste plus pessimiste, le titre trébuche information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 16:59









(CercleFinance.com) - Avec un repli de 2,6%, Best Buy accuse mercredi matin l'une des plus fortes baisses de l'indice S&P 500 à la Bourse de New York, BofA ayant abaissé son conseil sur le titre, essentiellement en raison d'une révision à la baisse de ses prévisions de résultats.



Le broker a en conséquence ramené son opinion de 'neutre' à 'sous-performance' sur le distributeur américain de matériel électronique, avec un objectif de cours réduit de 80 à 69 dollars.



Dans sa note, le courtier explique que les éléments porteurs qui ont récemment soutenu l'action pourraient rapidement se révéler illusoires.



'Nous nous attendons à ce que l'environnement au niveau de la demande, à court terme comme à moyen terme, deviennent compliqué pour le secteur de l'électronique grand public, ce qui devrait pénaliser la croissance des résultats', conclut-il.



Valeurs associées BEST BUY AMEX 0.00% BEST BUY NYSE -2.81%