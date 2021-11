Best Buy surprend le marché, mais la marge brute est en repli

(AOF) - Best Buy a publié un bénéfice net au troisième trimestre 2021 de 499 millions de dollars, soit 2 dollars par action, en hausse par rapport aux 391 millions, ou 1,48 dollar par action, de l'an passé à la même époque. En données ajustées, le BPA ressort à 2,08 dollars, comparé à un consensus FactSet de 1,95 dollar. Les ventes du détaillant de produits électroniques et d'électroménager sont restées quasi stables (+0,5%), à 11,91 milliards, alors que les analystes s'attendaient à ce qu'elles tombent à 11,65 milliards de dollars. En comparable, elles ont progressé de 1,6+% (consensus à -0,2%).

La marge brute a pour sa part reculé de 0,1 point de pourcentage, s'établissant à 23,5%.

Pour le quatrième trimestre, Best Buy prévoit un chiffre d'affaires de 16,4 à 16,9 milliards de dollars et une évolution des ventes comparables comprise entre -2% et +1%. Le consensus FactSet prévoit un chiffre d'affaires de 15,58 milliards de dollars et une croissance des ventes comparables de 0,1%.

Pour l'année, l'enseigne de magasins a relevé ses prévisions de revenus de 51 à 52 milliards de dollars à 51,8 à 52,3 milliards de dollars. La croissance des ventes comparables devrait être de 10,5 % à 11,5%, en hausse par rapport aux prévisions précédentes de 9% à 11%.

AOF - EN SAVOIR PLUS