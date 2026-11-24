Best Buy s'appuie sur le cycle de renouvellement des gadgets piloté par l'IA pour revoir à la hausse ses objectifs annuels à l'approche des fêtes de fin d'année

Best Buy BBY.N a relevé mardi son objectif annuel de croissance des ventes comparables, misant sur une demande soutenue pendant la période des fêtes de fin d’année, les clients étant prêts à dépenser pour de nouveaux téléphones et téléviseurs dotés d’IA, ainsi que pour des technologies portables telles que les lunettes connectées.

« Nous constatons que les catégories émergentes… les bracelets connectés, les lunettes dotées d’IA, ainsi que les cartes à collectionner et les objets de collection… contribuent à hauteur d’environ un point à la croissance des ventes comparables pour nous », a déclaré à Reuters le directeur général Jason Bonfig.

Les consommateurs aisés se sont fait plaisir en achetant des produits haut de gamme et non essentiels dans toutes les catégories, des téléphones à double écran aux sacs à main Coach, alors qu’ils consolident les gains tirés de leurs portefeuilles boursiers et de leurs investissements dans des actifs tels que l’immobilier.

À l’inverse, les consommateurs à faibles et moyens revenus ont fortement réduit leurs dépenses, l’inflation et les prix élevés de l’essence pesant sur leurs budgets, ce qui exacerbe un effet en « K » parmi les consommateurs américains cette année.

Les consommateurs ont également renouvelé leurs téléphones, ordinateurs portables et autres gadgets au profit de modèles dotés d’intelligence artificielle, souvent à des prix plus élevés, ce qui a stimulé un cycle de renouvellement pour le distributeur d’électronique.

Best Buy a déclaré avoir constaté une « forte dynamique » de son activité au-delà du seuil de 1 500 dollars au cours du trimestre clos en octobre, période durant laquelle le chiffre d’affaires comparable total a bondi de 6,1 %, dépassant largement les estimations qui tablaient sur une croissance de 2,3 %.

L’entreprise s’est efforcée, au sein de sa chaîne d’approvisionnement, d’atténuer l’impact de la hausse des coûts du carburant, a déclaré M. Bonfig, qui a pris ses fonctions de directeur général au début du mois.

Les détaillants de tous horizons ont mis en garde contre la hausse des coûts de transport cette année, alors que la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran fait grimper les prix du pétrole.

Best Buy table désormais sur une hausse de ses ventes comparables annuelles comprise entre 3,4 % et 4 %, contre un objectif initial de croissance de 1,9 % à 3 %. Son action a progressé d’environ 2 % en début de séance.

La croissance des ventes comparables, tirée par l’informatique et la téléphonie, est un signe positif pour le secteur de l’électronique chez Walmart WMT.O , Target TGT.N et Costco COST.O à l’approche de la période des fêtes, a déclaré Michael Montani, analyste chez Stifel.

La hausse des coûts des puces mémoire a entraîné une augmentation des prix des produits, mais la demande en matériel informatique est restée solide, ont déclaré les dirigeants de Best Buy lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Les reprises d’anciens produits, les options de financement par carte de crédit et certaines promotions ont constitué les leviers mis en œuvre par Best Buy pour soutenir les ventes dans cette catégorie, ont ajouté les dirigeants.

Le chiffre d’affaires total de Best Buy a progressé de 5,8 % pour atteindre 10,24 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 9,90 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Alors que les clients se préparaient au lancement de « Grand Theft Auto VI », le nouvel opus très attendu de la franchise phare de Take-Two Interactive TTWO.O , Best Buy a enregistré une croissance des ventes de matériel et d’accessoires de jeux vidéo au troisième trimestre, a indiqué M. Bonfig.

La société a relevé son objectif de bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2027 à une fourchette comprise entre 6,90 et 7,05 dollars, après que son bénéfice trimestriel ajusté de 1,62 dollar par action a dépassé les estimations.