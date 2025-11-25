 Aller au contenu principal
Best Buy revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles en raison de la forte demande pour les fêtes de fin d'année
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Forte croissance de la demande pour les ordinateurs, les tablettes et les jeux vidéo

*

Les ventes en ligne et les ventes internationales à magasins comparables ont augmenté au cours du trimestre

*

Les actions augmentent de 3 % avant bourse après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du troisième trimestre

(Ajout de détails et de contexte aux paragraphes 3,4,6)

Le distributeur d'électronique Best Buy BBY.N a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels mardi, misant sur une forte demande pour les fêtes de fin d'année, les acheteurs profitant de rabais importants pour améliorer leurs ordinateurs portables, leurs smartphones et d'autres appareils électroniques domestiques.

Les actions de la société étaient en hausse de 3 % dans les échanges avant bourse, car elle a également battu les estimations de ventes comparables pour le troisième trimestre.

Les ordinateurs et les tablettes, qui représentent environ un tiers du chiffre d'affaires du distributeur, ont connu une forte croissance, les consommateurs ayant adopté de nouvelles technologies et remplacé les appareils achetés pendant la pandémie. La demande de jeux a également été soutenue par le lancement de la Switch 2 de Nintendo au début de l'année.

L'entreprise a étendu sa portée en ligne, déployant une place de marché américaine en août afin d'élargir son assortiment de produits et de rivaliser avec des concurrents plus importants dans le domaine du commerce électronique. Les ventes en ligne nationales ont augmenté de 3,5 % au cours du trimestre, tandis que les ventes internationales à magasins comparables ont augmenté de 6,3 %.

Le distributeur a mis en œuvre une série de stratégies pour atténuer l'impact des droits de douane, notamment la flexibilité de la fabrication, les négociations sur les coûts et la diversification de la chaîne d'approvisionnement.

Les résultats récents des grandes surfaces Walmart, Target et Home Depot ont dressé un tableau mitigé de la vente au détail aux États-Unis. Walmart a été soutenu par la demande de produits de première nécessité, tandis que Target a mis en garde contre la faiblesse des dépenses de Noël et que Home Depot a évoqué la pression exercée par la morosité du marché de l'immobilier.

Best Buy s'attend désormais à ce que les ventes comparables pour l'exercice 2026 augmentent de 0,5 % à 1,2 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une baisse de 1 % à une hausse de 1 %.

Il prévoit un bénéfice par action ajusté de 6,25 à 6,35 dollars, contre un objectif précédent de 6,15 à 6,30 dollars.

Les ventes comparables pour le trimestre clos le 1er novembre ont bondi de 2,7 %, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,62 %, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

BEST BUY
75,630 USD NYSE 0,00%
