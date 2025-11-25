 Aller au contenu principal
Best Buy revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles en raison d'une demande soutenue pour les fêtes de fin d'année
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte et les détails dans les paragraphes 3-7, les actions dans le paragraphe 2)

Le distributeur d'électronique Best Buy BBY.N a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels mardi, misant sur une forte demande pour les fêtes de fin d'année, les acheteurs profitant de rabais importants pour améliorer leurs ordinateurs portables, leurs smartphones et d'autres appareils électroniques domestiques.

Les actions de la société étaient en hausse de 2,5 % dans les échanges de pré-marché, car elle a également battu les estimations de ventes comparables pour le troisième trimestre.

Les ordinateurs et les tablettes, qui représentent environ un tiers des ventes à Best Buy, connaissent une forte croissance car les consommateurs adoptent de nouvelles technologies et remplacent les appareils vieillissants achetés pendant la pandémie.

Le distributeur a également bénéficié d'une forte demande en matière de jeux, grâce au lancement de la Switch 2 de Nintendo au début de l'année.

La société s'attend désormais à ce que les ventes comparables pour l'exercice 2026 augmentent de 0,5 % à 1,2 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une baisse de 1 % à une hausse de 1 %.

Elle prévoit un bénéfice par action ajusté de 6,25 à 6,35 dollars, contre un objectif précédent de 6,15 à 6,30 dollars.

Les ventes comparables pour les trois mois se terminant le 1er novembre ont bondi de 2,7 %, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une hausse de 1,62 %, selon les données compilées par LSEG.

