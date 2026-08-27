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Best Buy revoit à la hausse ses prévisions annuelles, l'IA stimulant le renouvellement des appareils
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 13:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte)

Best Buy BBY.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, misant sur un renouvellement des appareils favorisé par l'intelligence artificielle et sur la croissance de nouvelles activités telles que la publicité et sa place de marché pour compenser la faiblesse des dépenses discrétionnaires.

Le premier distributeur américain de produits électroniques table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 42,3 et 42,8 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 41,2 à 42,1 milliards de dollars.

L’entreprise a bénéficié d’un cycle de renouvellement du matériel induit par l’intelligence artificielle, les consommateurs remplaçant leurs anciens ordinateurs et smartphones par des appareils dotés des dernières technologies.

Best Buy a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel par action, les portant à 6,70 à 6,90 dollars sur une base ajustée, contre une estimation précédente de 6,30 à 6,60 dollars.

L'action de la société, qui a progressé d'environ 30 % depuis le début de l'année, a reculé d'environ 3 % lors d'une séance d'avant-ouverture marquée par des fluctuations.

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