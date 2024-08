Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Best Buy: relèvement des objectifs de BPA annuels information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Best Buy annonce anticiper désormais un BPA ajusté de 6,10 à 6,35 dollars (et non plus de 5,75 à 6,20 dollars), et une marge d'exploitation ajustée de 4,1 à 4,2% (et non plus de 3,9 à 4,1%) au titre de l'exercice en cours.



En revanche, la chaine d'électronique grand public resserre à la baisse sa fourchette-cible de revenus, à entre 41,3 et 41,9 milliards de dollars (au lieu de 41,3 à 42,6 milliards), impliquant une baisse en comparable de 3 à 1,5% attendue maintenant.



Au titre de son deuxième trimestre comptable, son BPA ajusté a augmenté de 10% à 1,34 dollar, et sa marge d'exploitation ajustée s'est améliorée de 0,3 point à 4,1% pour des revenus de 9,29 milliards, en recul de 2,3% en comparable.



'Nous avons enregistré d'excellentes performances dans nos catégories tablettes et ordinateurs domestiques, qui ont affiché une croissance des ventes comparables de 6% par rapport à l'année dernière', met en avant son CEO Corie Barry.





