À l'occasion de la publication de ses résultats du 3e trimestre comptable, Best Buy relève à nouveau ses prévisions pour l'exercice en cours, tablant désormais sur un BPA ajusté de 6,90 à 7,05 USD (et non plus de 6,70 à 6,90 USD) et une marge d'exploitation ajustée d'environ 4,5% (au lieu de 4,4% à 4,5%).

De même, la chaîne de distribution de produits électroniques grand public anticipe désormais un chiffre d'affaires de 43 à 43,3 MdsUSD (et non plus de 42,3 à 42,8 MdsUSD), impliquant une variation de ses ventes en données comparables de 3,4% à 4% (au lieu de 1,9% à 3%).

Au titre de son 3e trimestre 2026-2027, Best Buy publie un BPA ajusté en progression de 16% à 1,62 USD, dépassant de près de 9% l'estimation moyenne des analystes, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 0,4 point, à 4,4%.

À 10,24 MdsUSD, le chiffre d'affaires a progressé de 6,1% en données comparables, une croissance en nette accélération par rapport à celle de 2,7% observée un an auparavant, avec notamment une hausse de 10,8% des ventes en ligne aux États-Unis.

"Notre équipe a réalisé de solides performances au 3e trimestre, avec une croissance des ventes en données comparables de 6,1%, supérieure à nos attentes et la plus forte depuis cinq ans", met en avant Jason Bonfig, directeur général de Best Buy.

"Une exécution rigoureuse, un cycle de renouvellement des produits favorable et des gains continus de parts de marché ont contribué à soutenir la dynamique du chiffre d'affaires dans la quasi-totalité de nos catégories de produits, dans nos offres de services, ainsi que dans nos canaux de vente numériques et physiques", explique-t-il.