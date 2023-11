Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Best Buy: objectifs revus à la baisse, le titre trébuche information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - Best Buy, la première enseigne américaine d'électronique grand public, a annoncé mardi une révision à la baisse de ses objectifs pour l'exercice 2023/2024, ce qui faisait chuter son titre à Wall Street.



Le groupe de Minneapolis a réduit sa prévision de chiffre d'affaires annuel, tablant désormais sur 43,1 à 43,7 milliards de dollars sur l'exercice qui se clôturera fin janvier, contre 43,8-44,5 milliards de dollars prévus jusqu'ici.



Ses ventes à périmètre comparable sont quand à elles attendues en baisse de 6% à 7,5% sur l'exercice, à comparer avec une précédente prévision qui allait de -4,5% à -6%.



Corie Barry, sa directrice générale, explique que la demande des consommateurs est devenue encore plus 'inégale et difficile à prédire' dans l'environnement économique récent.



Le bénéfice par action (BPA) hors éléments exceptionnels devrait, lui, ressortir entre six et 6,30 dollars, et non pas entre six et 6,40 dollars comme envisagé initialement.



Sur le trimestre clos fin octobre, ses ventes à périmètre comparable ont chuté de 6,9%, une performance inférieure aux objectifs de l'entreprise, pour un BPA hors éléments exceptionnels de 1,21 dollar, contre 1,22 dollar un an plus tôt.



Suite à ces annonces, l'action Best Buy perdait 2,8% mardi matin, essuyant ainsi l'une des plus fortes baisses de l'indice S&P 500 dans les premiers échanges.





