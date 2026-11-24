Best Buy mise sur le cycle de renouvellement des gadgets basé sur l'IA pour revoir à la hausse ses objectifs annuels

Best Buy BBY.N a relevé mardi son objectif annuel de croissance des ventes à périmètre constant, misant sur une forte demande pour les téléphones et téléviseurs dotés d’intelligence artificielle, ainsi que pour les technologies portables telles que les lunettes connectées, à l’approche de la période cruciale des achats de fin d’année.

Les consommateurs aisés n’ont pas hésité à dépenser sans compter pour des produits haut de gamme, notamment des gadgets tels que les téléphones à double écran et des accessoires comme les sacs à main Coach, alors même que l’inflation et la hausse des prix de l’essence pèsent sur le budget des consommateurs aux revenus modestes.

Les gains réalisés sur les portefeuilles boursiers ainsi que les investissements dans des actifs tels que l’immobilier ont augmenté les revenus des consommateurs les plus aisés, tandis que l’inflation et la hausse des prix de l’essence n’ont eu qu’un impact limité sur leurs budgets. Cela a exacerbé un effet en forme de « K » parmi les consommateurs américains cette année.

Le chiffre d’affaires total de Best Buy a progressé de 5,8 % pour atteindre 10,24 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 9,90 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. L’action de la société a progressé de près de 3 % en pré-ouverture. Elle a enregistré une hausse d’environ 45 % depuis le début de l’année.

La hausse des coûts des puces mémoire a entraîné une augmentation des prix des produits, mais Best Buy a déclaré en août qu’elle s’efforçait de pallier tout ralentissement de la demande en proposant des reprises d’anciens produits, des options de financement par carte de crédit ainsi que certaines promotions.

Pour le trimestre clos en octobre, le chiffre d’affaires total comparable de Best Buy a bondi de 6,1 %, dépassant largement les estimations qui tablaient sur une croissance de 2,3 %.

Best Buy table désormais sur une hausse de ses ventes comparables annuelles comprise entre 3,4 % et 4 %, contre un objectif précédent de croissance de 1,9 % à 3 %.

La société prévoit également pour l’exercice 2027 un bénéfice par action ajusté compris entre 6,90 et 7,05 dollars, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures, qui se situaient entre 6,70 et 6,90 dollars.