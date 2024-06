Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Best Buy: le titre grimpe, UBS relève à l'achat information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Le titre Best Buy s'inscrit en forte hausse lundi matin à la Bourse de New York, porté par un relèvement de recommandation des analystes d'UBS.



Dans une note diffusée dans la matinée, UBS indique être passé d'une opinion 'neutre' à un conseil d'achat sur le titre du distributeur américain d'électronique grand public.



Le bureau d'études explique percevoir un profil risque/rendement favorable sur la valeur à la faveur de plusieurs éléments, à commencer par la perspective d'une augmentation des dépenses des ménages.



UBS évoque aussi l'arrivée d'un prochain cycle de remplacement des appareils existants (un phénomène qui se manifeste selon lui tous les quatre à sept ans), la mise sur le marché d'une série d'innovations associées à l'IA et enfin une croissance des ventes dans de nouveaux domaines comme les vélos électriques ou l'ameublement.



Deux heures environ après l'ouverture, le titre grimpait de plus de 3,2%.



Son nouvel objectif de 106 dollars, contre 85 dollars précédemment, fait apparaître un potentiel haussier de 21,5% par rapport au cours de Bourse de vendredi soir.





Valeurs associées BEST BUY 90.15 USD NYSE +3.38%