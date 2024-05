Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Best Buy: hausse de 4% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - Best Buy publie au titre de son premier trimestre comptable un BPA ajusté en hausse de 4% à 1,20 dollar, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée améliorée de 0,4 point à 3,8% pour des revenus de 8,85 milliards, en recul de 6,1% en comparable.



'Une combinaison de facteurs macroéconomiques a continué de créer un environnement difficile pour les ventes', explique le CEO Corie Barry, ajoutant toutefois avoir 'poursuivi la gestion de la rentabilité tout en préparant la croissance future'.



Pour l'exercice en cours, la chaine d'électronique grand public confirme anticiper un BPA ajusté de 5,75 à 6,20 dollars, pour une marge d'exploitation ajustée de 3,9 à 4,1% et des revenus de 41,3 à 42,6 milliards (avec une baisse en comparable de 3 à 0%).





