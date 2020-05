Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Best Buy : en léger retrait après ses trimestriels Cercle Finance • 21/05/2020 à 15:39









(CercleFinance.com) - Best Buy cède 0,8% en début de séance, après la publication par le distributeur d'électronique grand public d'un BPA ajusté trimestriel en baisse d'un tiers à 67 cents, avec un repli de sa marge opérationnelle ajustée de 0,9 point à 2,9%. Le groupe basé à Minneapolis a vu ses revenus reculer de 6,3% à 8,56 milliards de dollars. En données comparables, ils ont diminué de 5,3%, et ce malgré un bond de 155% des ventes sur Internet aux Etats-Unis sur fond de pandémie du Covid-19. Best Buy rappelle avoir suspendu ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice le 21 mars dernier, et ne se dit toujours pas en mesure de présenter de perspectives compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire.

Valeurs associées BEST BUY NYSE -3.08%