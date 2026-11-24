** L'action Best Buy BBY.N progresse d'environ 2 % à 99,49 dollars en début de séance
** Le distributeur d'électronique relève ses prévisions de croissance des ventes comparables pour l'exercice , les portant à 3 , 4 % à 4 % contre une prévision antérieure de 1 , 9 % à 3 %
** Il prévoit une forte demande pour les téléphones, les téléviseurs et les appareils portables dotés d'intelligence artificielle, tels que les lunettes connectées, pendant la période des fêtes
** Il relève ses prévisions de BPA pour l’exercice à 6,90 $-7,05 $ contre une prévision antérieure de 6,70 $-6,90 $
** Affiche un chiffre d’affaires de 10,24 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 9,90 milliards de dollars – données compilées par LSEG
** Les ventes comparables totales du troisième trimestre ont progressé de 6,1 %, atteignant leur plus haut niveau en cinq ans, dépassant les estimations de 2,3 %
** La demande dans le secteur de l'informatique est restée solide malgré les hausses de prix liées au coût élevé de la mémoire, ont déclaré les dirigeants de Best Buy lors de la conférence téléphonique post-résultats
** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 44 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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