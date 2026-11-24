Best Buy en hausse après avoir revu à la hausse ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfices

** L'action Best Buy BBY.N progresse d'environ 2 % à 99,49 dollars en début de séance

** Le distributeur d'électronique relève ses prévisions de croissance des ventes comparables pour l'exercice , les portant à 3 , 4 % à 4 % contre une prévision antérieure de 1 , 9 % à 3 %

** Il prévoit une forte demande pour les téléphones, les téléviseurs et les appareils portables dotés d'intelligence artificielle, tels que les lunettes connectées, pendant la période des fêtes

** Il relève ses prévisions de BPA pour l’exercice à 6,90 $-7,05 $ contre une prévision antérieure de 6,70 $-6,90 $

** Affiche un chiffre d’affaires de 10,24 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 9,90 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Les ventes comparables totales du troisième trimestre ont progressé de 6,1 %, atteignant leur plus haut niveau en cinq ans, dépassant les estimations de 2,3 %

** La demande dans le secteur de l'informatique est restée solide malgré les hausses de prix liées au coût élevé de la mémoire, ont déclaré les dirigeants de Best Buy lors de la conférence téléphonique post-résultats

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 44 % depuis le début de l'année