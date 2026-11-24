Best Buy en hausse après avoir revu à la hausse ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfices

** L'action Best Buy BBY.N progresse de 5% à 100,10 dollars en pré-ouverture

** Le distributeur d'électronique relève ses prévisions de croissance des ventes comparables pour l'exercice , les portant de 1,9%-3% à 3,4%-4%

** Il prévoit une forte demande pour les téléphones, les téléviseurs et les appareils portables dotés d’intelligence artificielle, tels que les lunettes connectées, pendant la période des fêtes

** Il relève ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour l’exercice fiscal à 6,90–7,05 dollars, contre 6,70–6,90 dollars précédemment

** Affiche un chiffre d’affaires de 10,24 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 9,90 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Les ventes comparables totales du troisième trimestre progressent de 6,1%, atteignant leur plus haut niveau en cinq ans, dépassant les estimations de 2,3%

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 44% depuis le début de l'année