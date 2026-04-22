Best Buy confie à Bonfig le soin de succéder à Barry, une vétérane, à la tête de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bonfig a dirigé le lancement de la place de marché en ligne de Best Buy et l'expansion des médias de vente au détail

* Barry restera conseillère stratégique pendant six mois après son départ

* Le changement de direction s'inscrit dans la tendance sectorielle des récents changements au sein de la direction générale des grands détaillants

(Ajout d'un commentaire exécutif au paragraphe 5, d'un contexte, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 10 et d'un graphique) par Savyata Mishra et Juveria Tabassum

Best Buy BBY.N a nommé mercredi Jason Bonfig, un cadre interne, au poste de directeur général, en remplacement de Corie Barry, une dirigeante de longue date, dans un changement de direction qui intervient alors que le distributeur américain est aux prises avec une faible demande des consommateurs et des pressions sur la chaîne d'approvisionnement liées aux tarifs douaniers.

L'entreprise, qui exploite plus de 1 000 magasins en Amérique du Nord, s'efforce de relancer la croissance en développant les ventes, les services et la publicité en ligne, alors que la concurrence s'intensifie dans l'ensemble du secteur.

En tant que directeur de la clientèle, des produits et de l'exécution, M. Bonfig a supervisé bon nombre de ces initiatives, ainsi que les activités canadiennes de l'entreprise et son unité de médias de détail, Best Buy Ads.

Il a récemment dirigé le lancement de la place de marché en ligne de Best Buy aux États-Unis et l'expansion de son activité publicitaire, à l'instar d'Amazon et de Walmart, les détaillants cherchant à tirer parti de leurs propres données clients pour attirer les marques.

"En tant que conseil d'administration, nous sommes convaincus que Jason est le dirigeant idéal pour accélérer le développement de l'entreprise", a déclaré David Kenny, président du conseil d'administration, dans un communiqué.

Best Buy avait bénéficié d'une hausse de la demande pendant la pandémie de COVID-19, mais celle-ci s'est atténuée lorsque le sentiment des consommateurs à l'égard d'articles coûteux tels que les téléviseurs, les ordinateurs et les appareils électroménagers s'est affaibli en raison de l'inflation et de l'augmentation des coûts d'emprunt.

Le changement de directeur général chez Best Buy est le dernier d'une série de changements dans la suite de la direction au cours de l'année écoulée dans les entreprises de biens de consommation et les détaillants, y compris Coca-Cola KO.N , Procter & Gamble PG.N et Walmart WMT.O .

Barry, une vétérane de Best Buy de près de trois décennies, qui est devenue la première femme directrice générale du distributeur en 2019, restera une conseillère stratégique pendant six mois après avoir quitté ses fonctions à la fin du mois d'octobre. Les actions de la société étaient en baisse de 5% dans les échanges avant bourse, inversant les gains initiaux après l'annonce du changement de direction.

"Barrie a redressé l'entreprise pendant une période difficile - Covid! Mais il semble que Bonfig veuille positionner l'entreprise pour l'ère de l'IA", a déclaré Kimberly Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.