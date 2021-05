Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Best Buy : BPA plus que triplé au 1er trimestre Cercle Finance • 27/05/2021 à 13:27









(CercleFinance.com) - Best Buy publie au titre de son premier trimestre comptable, un BPA ajusté plus que triplé (+232%) à 2,23 dollars, dépassant ainsi largement le consensus, avec une marge opérationnelle ajustée améliorée de 3,5 points à 6,4%. Le distributeur d'électronique grand public a vu ses revenus augmenter de 36% à plus de 11,6 milliards de dollars. En données comparables, ils se sont accrus de 37,2%, malgré un ralentissement pour les ventes sur Internet aux Etats-Unis (+7,6%). A cette occasion, la direction de Best Buy relève sa prévision de croissance des ventes en données comparables pour l'exercice en cours à entre +3 et +6%, au lieu d'une fourchette cible précédente qui allait de -2 à +1%.

Valeurs associées BEST BUY AMEX 0.00% BEST BUY NYSE +2.08%