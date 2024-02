Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Best Buy: BPA ajusté annuel en recul de 10% information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - Best Buy publie un BPA ajusté de 2,72$ au titre de son 4e trimestre comptable, en hausse de 4% par rapport à la même période un an plus tôt, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée en progression, passant de 4,8 à 5%.



L'activité de Best Buy est restée quasiment stable, avec un CA de 14,6 milliards de dollars, contre 14,7 milliards de dollars douze mois plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice 2024, le CA ressort à 43,4 Mds$ (-6%), avec un BPA ajusté de 6,37$ (-10%).



' Au quatrième trimestre et tout au long de l'exercice 24, nous avons fait preuve d'une solide exécution opérationnelle alors que nous naviguions dans un environnement de vente d'électronique grand public sous pression ', a commenté Corie Barry, le DG de Best Buy.



Pour 2025, la société cible un CA total compris entre 41,3 et 42,6 milliards de dollars avec un BPA ajusté compris entre 5,75 et 6,2 $.







