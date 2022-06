Best Buy: BofA voit un risque baissier, dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 16:53

(CercleFinance.com) - Bank of America a dégradé mardi son conseil sur le titre Best Buy, ramené de 'achat' à 'neutre' en raison de l'incertitude croissante entourant les dépenses de consommation aux Etats-Unis.



D'après BofA, les doutes qui entourent actuellement le moral des ménages américains et donc les résultats du distributeur américain de produits électroniques grand public rendent sa valorisation 'de moins en moins séduisante'.



Pour l'analyste, les performances du groupe, notamment sur le prochain exercice 2023/2024, semblent de plus de plus compromises par les pressions qui s'exercent sur la consommation non-contrainte, qui voient désormais les Américains privilégier leurs 'besoins' aux dépends de leurs 'envies'.



L'intermédiaire rappelle que les mesures de confinement avaient provoqué une envolée des ventes de systèmes audio et vidéo et des produits favorisant le télétravail sur les deux derniers exercices, une tendance qui avait permis à Best Buy de générer une croissance moyenne de 9% contre 1,6% au cours des cinq années précédentes.



Son objectif de cours est ramené en conséquence de 110 à 90 dollars.