Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Best Buy: bien orienté grâce à un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - Best Buy gagne près de 3% en début de séance à Wall Street, dans le sillage d'un relèvement de conseil chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 69 à 89 dollars sur le titre de la chaine d'électronique grand public.



S'il reconnait que '2024 ne sera pas un exercice record', le broker attend pour bientôt un démarrage du cycle de remplacement des achats postpandémiques, et estime que 'la demande liée à l'intérêt croissant des consommateurs pour l'IA sera la cerise sur le gâteau'.





Valeurs associées BEST BUY AMEX 0.00% BEST BUY NYSE +1.27%