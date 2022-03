Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Best Buy: baisse de 22% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 13:14









(CercleFinance.com) - Best Buy publie au titre de son quatrième trimestre comptable un BPA ajusté en baisse de 22% à 2,73 dollars, avec une marge opérationnelle ajustée en retrait de 1,8 point à 5,1% pour des revenus en recul de 2,3% en comparable à près de 16,4 milliards de dollars



Affichant sur l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA de 10,01 dollars et une croissance des ventes en comparable de 10,4%, le distributeur d'électronique grand public vise pour l'année qui commence des fourchettes-cibles de 8,85 à 9,15 dollars et de -1 à -4% respectivement.



Le groupe basé à Minneapolis annonce en outre une augmentation de 26% de son dividende trimestriel, pour le fixer à 88 cents par action, ainsi que son intention de racheter pour environ 1,5 milliard de dollars d'actions au cours de l'exercice actuel.





Valeurs associées BEST BUY AMEX 0.00% BEST BUY NYSE +3.89%